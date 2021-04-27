Медицина

15:49 27.04.2021

"Слуга народа" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос смены главы Минздрава–Верещук

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"Слуга народа" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос смены главы Минздрава–Верещук

Депутатская фракция "Слуга народа" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины, сообщила народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"На фракции таких разговоров не было (решений фракции об отставке Степанова – ИФ). То есть где-то кулуарно мы разговариваем, критикуем, возлагаем ответственность – все это есть. Но так чтобы мы говорили о замене министра здравоохранения, хотя бы в ближайшей перспективе, то так вопрос не стоит", – сказала Верещук в эфире 4 канала.

Как сообщалось, ранее народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале сообщил, что Офис президента намерен в четверг отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады.

Теги: #степанов #минздрав #слуга_народа #верещук
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