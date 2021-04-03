Медицина

11:25 03.04.2021

Минздрав Украины : вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять

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Минздрав Украины : вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять

В рамках вакцинации против COVID-19, Украина будет использовать вакцину CoronaVac фирмы Sinovac Biotec, и этому производителю можно доверять, заявляют в украинском Минздраве

"Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, паротита. Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира, включая такими странами, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения", - отмечает Минздрав в своем Telegram-канале в субботу,

За время существования компании было совершено более 3 млрд прививок ее препаратами, 59 млн из которых – детям, указывает Минздрав.

Как сообщалось, 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - 215 тыс. доз. После 10-дневного лабконтроля ее передадут ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) для поставки в регионы.

Президент страны Владимир Зеленский заявил 29 марта , что вторая партия вакцины ожидается уже в ближайшие недели, подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей", - подчеркнул Зеленский. 

Теги: #коронавирус #вакцина #минздрав
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