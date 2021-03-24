"Лекхим" поставит первую партию вакцины CoronoVac в Украину 25 марта

Компания "Лекхим" (Киев) 25 марта поставит в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac в 215 тыс. доз, сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

В то же время в открытом письме компании, обнародованном изданием "Зеркало недели", отмечается, что "Лекхим" сообщила о поставке первой партии вакцины госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) 4 марта, однако ГП до настоящего времени не подтвердило готовность принять поставку и не уточнило место поставки.

"В случае неготовности ГП "МЗУ" принять вакцину CoronaVac в рамках выполнения бюджетной программы группа фармкомпаний "Лекхим" рассмотрит возможность передачи вакцины медучреждениям", - отмечается в письме.