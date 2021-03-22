Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

Эксперты Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) обнаружили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска.

Как сообщает ИМБГ в сети Фейсбук, модицифированный британский штамм был выявлен в процессе секвенирования 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух из Киева. На Прикарпатье образцы для исследования были отобраны, когда в регионе началась вспышка заболевания.

"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека", - сообщает ИМБГ.

Эксперты ИМБГ предполагают, что "именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого фиксирования случаев повторного инфицирования людей, а также более тяжелого течения коронавирусной болезни у людей".

Полученные данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.