В Грузии зафиксированы три случая заражения "британским" штаммом COVID-19, еще более 30 под подозрением

В Грузии подтверждены три случая заражения так называемым британским штаммом коронавируса COVID-19, заявил в среду на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Три случая у нас подтверждены", - сообщил он, отметив, что установлены связанные с ними три больших группы - 31 зараженный, которые сейчас изучаются, и есть большая вероятность того, что там присутствует данный мутированный штамм.

Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Грузии в целом, Гамкрелидзе заявил, что в сравнении с ноябрем и декабрем прошлого года показатель инфицирования в стране сократился в 10 раз, что указывает на стабилизацию эпидемиологической ситуации.

При этом он подчеркнул, что это не дает оснований для спокойствия.

Гамкрелидзе также прокомментировал вопрос вакцинации, сообщив, что контракт о поставках в Грузию вакцины AstraZeneca уже оформлен и ожидается, что это будет на первом этапе несколько сот тысяч доз.

По его словам, делается все для того, чтобы вакцинация в Грузии началась в марте.

Как сказал Гамкрелидзе, предполагается, что до конца мая будет вакцинировано 200 тысяч человек, а затем уже с июня начнется расширенная кампания по вакцинации населения.