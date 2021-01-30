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18:06 30.01.2021

"Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана

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"Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана

В Узбекистане новый тип COVID-19, так называемый "британский штамм", выявлен у десятилетней девочки, которая 23 января вместе с семьей вернулась из Дубая, сообщил в субботу заместитель министра здравоохранения - начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев.

"У 10-летней гражданки Узбекистана, прибывшей из ОАЭ, обнаружен "британский штамм" коронавируса. Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны", - сказал Юсупалиев.

По его словам, девочка направлена в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, они находятся на домашнем карантине.

В стране в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 78672, выздоровели 77146 человек, зафиксирован 621 летальный исход. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта 2020 года.

Теги: #британский_штамм #узбекистан
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