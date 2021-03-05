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10:50 05.03.2021

Доля "британского" штамма коронавируса в ФРГ уже достигла 40% - Институт Роберта Коха

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Доля "британского" штамма коронавируса в ФРГ уже достигла 40% - Институт Роберта Коха

Около 40% новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ - это "британский" штамм Б117, сообщил руководитель Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"Доля варианта вируса Б117 составляет около 40% от новых случаев заражения. Просматривается доминантный характер этого варианта", - сказал Вилер журналистам в Берлине в пятницу.

Эксперты, в том числе Вилер, отмечают, что этот вариант вируса более заразный.

По данным на 5 марта, в Германии общее число заразившихся коронавирусом за период пандемии составило 2 млн 482 тыс. 522 человека, скончались 71 тыс. 504 человека.

В настоящее время число новых заражений снова растет, тем не менее, власти решили начать поэтапное смягчение общественных ограничений с 8 марта.

Теги: #британский_штамм #фрг
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