В Израиле предупредили об опасности распространения "британского" штамма COVID-19

Оперативная группа израильских военных по коронавирусу COVID-19 предупредила, что "британский", более заразный штамм COVID-19 продолжает распространяться в Израиле, что грозит дальнейшим ростом заболеваемости, сообщает в воскресенье издание The Times of Israel.

По данным группы, за выходные в Израиле зафиксированы новые случаи этой разновидности коронавируса. Однако, отмечает газета, не уточняется, сколько новых случаев выявлено.

При этом члены группы указали, что мутация COVID-19 передается быстрее среди детей, в связи с чем необходимо рассмотреть новые ограничительные меры, в том числе в сфере образования.

The Times of Israel напоминает, что накануне офис премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о консультациях по поводу возможного ужесточения карантина. В офисе подчеркнули, что речь идет о "жестком и коротком локдауне, который позволит быстро возобновить работу экономики".

В настоящий момент в Израиле действуют следующие ограничения: запрет израильтянам на посещение чужого дома, разрешение перемещаться лишь в пределах одного километра, если речь не идет о такой необходимости, как вакцинация, ограничения на торговлю, кроме самых необходимых вещей; требования обеспечить загруженность транспорта и рабочих мест на 50%. Однако, уточняет газета, активно циркулирует информация о слабом контроле за соблюдением этих мер.

Глава Минздрава Израиля Йоэль Эдельштейн сообщил, что первую дозу вакцины получили 1 млн 90 тыс. человек - примерно 11% населения, что делает Израиль лидером в мире по охвату населения по иммунизации от COVID-19. Приоритет отдается сотрудникам сферы здравоохранения, лицам старше 60 лет и людям из группы риска. Власти также заверили, что, хотя темпы вакцинации позднее замедлятся, задержек при получении второй дозы для тех, кого вакцинировали первой дозой, не будет.

Ранее отмечалось, что к концу января израильские власти намерены завершить вакцинацию 2 млн человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Израиле за время пандемии выявили свыше 435,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 3,4 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.