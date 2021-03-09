Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения во вторник проведет селекторное совещание с регионами для роста темпов вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"С начала кампании от COVID-19 вакцинировано 19,118 тыс. человек. Меня не устраивают эти цифры, я ставил другое задание по темпам вакцинации. К концу предыдущей недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки и увеличивать это количество. Мы вышли на немного больше чем 2-3 тыс. в сутки. Сегодня проведем соответствующий селектор, в котором примут участие главы ОГА, руководство Офиса президента, директораты департаментов здравоохранения, которые координируют вакцинацию на местах", - сказал он.

Помимо этого министр отметил, что в Украине зафиксировано 185 случаев побочных эффектов от вакцинации.

"По состоянию на сегодня из почти 20 тыс. прививок зафиксировано только 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Никаких тяжелых побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано. Только один случай требовал наблюдения медиков, когда у человека после вакцинации два дня была повышенная температура", - сказал он.

Степанов также добавил, что по состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации записалось уже 190,23 тыс. человек.