Степанов убежден в высоком качестве и эффективности закупленной вакцины CoviShield

Вакцина CoviShield (Oxford/AstraZeneca) от коронавирусной инфекции COVID-19 является высококачественной, и ее доказанная эффективность составляет 70-80%, отмечает министр здравоохранения Максим Степанов.

"AstroZeneca/CoviShield является разработкой британско-шведской кампании совместно с учеными Оксфордского университета. Она качественная, действенная и имеет доказанную эффективность на уровне 70-80%. Это подтверждается всеми стадиями клинических исследований", - заявил Степанов во время часа вопросов правительства в Верховной Раде в пятницу.

Он напомнил, что CoviShield произведена на мощностях мирового гиганта наибольшего производителя вакцин в мире в Индии. Этот завод изготавливает вакцины для 140 стран мира. Степанов также сообщил, что Канада официально зарегистрировала и закупает для своих граждан вакцину CoviShield.

"Я ещё раз хочу заявить вам, что вакцина АstraZeneca или вакцина CoviShield... это одна и та же вакцина, и качество этой вакцины находится на уровне лучших европейских, мировых производителей", - подчеркнул Степанов.