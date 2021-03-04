Медицина

16:35 04.03.2021

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

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Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из имеющегося в наличии в Украине количества вакцины и увеличиваться тогда, когда будут новые поставки, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Темпы вакцинации рассчитываются исходя из того количества вакцин, которые есть на территории Украины в настоящее время. В случае если будет новая поставка, план будет увеличен, мы дополнительно будем привлекать пункты вакцинации и мобильные бригады", - сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав планирует с 10 марта выйти на динамику 10-15-20 тыс. вакцинаций в сутки, а в дальнейшем она будет в зависимости от объема наличия вакцин.

Замминистра отметил, что по состоянию на среду вакцинация проводилась 45-ю мобильными бригадами. Основная категория лиц, которые вакцинировались, это работники медучреждений, оказывающие помощь больным с COVID-19. Начали подключаться соматические отделения, работники экстренной медпомощи. "Мы расширяем охват и добавляем мобильные группы", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что вакцина AstraZeneca эффективна для лиц старше 70 лет.

"Из всех провакцинированных в Украине 15% - это лица старше 70 лет, это 1436 человек", - сообщил он.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав #коронавирус
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