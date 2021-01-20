Медицина

10:36 20.01.2021

Минздрав разработал Нацстратегию контроля онкозаболеваний

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Минздрав разработал Нацстратегию контроля онкозаболеваний

Министерство здравоохранения разработало и готовит к внедрению Национальную стратегию контроля онкозаболевания до 2030 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав в 2020 году разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, внедрение которой начинается в ближайшее время", - сказал он.

Министр добавил, что планируется расширять перечень услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний по программе медгарантий.

"В 2020 году услуги по диагностике онкозаболеваний предоставляли 118 медучреждений. В 2021 году мы будем максимально расширять перечень таких услуг",- сказал Степанов.

Теги: #степанов #минздрав #онкология
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