Минздрав разработал Нацстратегию контроля онкозаболеваний

Министерство здравоохранения разработало и готовит к внедрению Национальную стратегию контроля онкозаболевания до 2030 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав в 2020 году разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, внедрение которой начинается в ближайшее время", - сказал он.

Министр добавил, что планируется расширять перечень услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний по программе медгарантий.

"В 2020 году услуги по диагностике онкозаболеваний предоставляли 118 медучреждений. В 2021 году мы будем максимально расширять перечень таких услуг",- сказал Степанов.