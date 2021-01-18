Медицина

17:50 18.01.2021

Среднесрочные обязательства по медзакупкам в 2020г не сработали на 300 млн грн – МЗУ

3 мин читать
Среднесрочные обязательства по медзакупкам в 2020г не сработали на 300 млн грн – МЗУ

Объем среднесрочных обязательств по медицинским закупкам за средства госбюджета-2020, которые не сработали в минувшем году, составил 300 млн грн, сообщила заместитель гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Юлия Ивахненко.

"В целом в конце 2020 года не сработали среднесрочные обязательства по 22 договорам на сумму около 300 млн грн", - сказала она на онлайн-презентации отчета БФ "Пациенты Украины" по закупкам, проведенным МЗУ в Киеве в понедельник.

По словам Ювахненко, для того, чтобы механизм среднесрочных обязательств заработал, Минздрав как главный распорядитель и ответственный исполнитель централизованных бюджетных программ в сфере здравоохранения должен учесть при подготовке паспортов бюджетных программ взятые обязательства.

"Это позволит осуществить платежи в течение текущего бюджетного периода и/или среднесрочного периода. Это означает, что Минздрав в паспорте 2021 года может предусмотреть покрытие среднесрочных обязательств предыдущего периода, то есть отдельной строчкой 2020 года", - сказала она.

В целом Ивахненко отметила, что основная причина непроведения госпредприятием части закупок связана с затягиванием Минздравом предоставления документов.

"По большинству позиций месяца, на который Минздрав задержал предоставление нам документов, было бы достаточно, чтобы законтрактовать все товары", - подчеркнула она.

Она отметила, что провести несостоявшиеся закупки за средства 2020 года невозможно, однако МЗУ надеется, что "в 2021 году Минздрав намного раньше передаст нам закупки".

"Только таким способом мы можем обеспечить поставку лекарственных средств. По проведенным закупкам мы видим, что быстрая поставка возможна по тем препаратам, которые были закуплены, до конца 2020 года нам удалось поставить в Украину около 150 позиций. Это большой процент от проведенных и закупленных товарных позиций. Если бы мы начали немного раньше, они все были бы поставлены до конца текущего года", - сказала она.

Ивахненко также обратила внимание на вопрос использования сэкономленных в ходе закупок средств, так как в некоторых случаях МЗУ не успели использовать сэкономленные средства из-за того, что Минздрав поздно доводил дол госпредприятия решения о дозакупках.

"В 2020 году, имея экономию, Минздрав поручил нам провести дозакупку до 100% потребности. По некоторым направлениям и некоторым позициям нам это удалось, по некоторым - не удалось. Если в 2021 году закупки начнутся вовремя, у нас будет возможность по времени использовать экономию", - сказала она.

Как сообщалось, в 2020 году МЗУ закупали лекарства на сумму 6,1 млрд грн, или 64% от общего бюджета на лекарственные средства. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав считает неэффективной деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" по итогам 2020 года. В частности, по его словам, в 2020 году Минздрав поручил ГП провести закупки по 483 позициям лексредств, однако по состоянию на 31 декабря 2020 года тендеры по 103 позициям провалены.

"Минздрав будет перестраховываться и закупать лексредства из других источников", - сказал министр. Кабинет министров Украины на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от COVID-19 для Украины, сообщается на сайте правительства.

Теги: #бюджет #минздрав #мзу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 18.01.2021
ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

11:36 18.01.2021
Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

10:00 18.01.2021
Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

09:56 18.01.2021
Степанов: Украине необходимо 500 трансплант-координаторов

Степанов: Украине необходимо 500 трансплант-координаторов

05:37 16.01.2021
Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

10:32 15.01.2021
Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

01:48 15.01.2021
Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

13:50 14.01.2021
Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

11:07 14.01.2021
Минздрав Украины работает над запуском централизованных закупок лексредств за бюджет-2021

Минздрав Украины работает над запуском централизованных закупок лексредств за бюджет-2021

10:39 13.01.2021
Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

ПОСЛЕДНЕЕ

Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Шведская фармкомпания Cyxone подала заявку на проведение в Украине клиниспытаний препарата для терапии COVID-19

Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

В Украине пока не встречался британский штамм коронавируса – Ляшко

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

Альтернативы продолжению медреформы в Украине нет – замглавы ОПУ

Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА