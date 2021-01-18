Среднесрочные обязательства по медзакупкам в 2020г не сработали на 300 млн грн – МЗУ

Объем среднесрочных обязательств по медицинским закупкам за средства госбюджета-2020, которые не сработали в минувшем году, составил 300 млн грн, сообщила заместитель гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Юлия Ивахненко.

"В целом в конце 2020 года не сработали среднесрочные обязательства по 22 договорам на сумму около 300 млн грн", - сказала она на онлайн-презентации отчета БФ "Пациенты Украины" по закупкам, проведенным МЗУ в Киеве в понедельник.

По словам Ювахненко, для того, чтобы механизм среднесрочных обязательств заработал, Минздрав как главный распорядитель и ответственный исполнитель централизованных бюджетных программ в сфере здравоохранения должен учесть при подготовке паспортов бюджетных программ взятые обязательства.

"Это позволит осуществить платежи в течение текущего бюджетного периода и/или среднесрочного периода. Это означает, что Минздрав в паспорте 2021 года может предусмотреть покрытие среднесрочных обязательств предыдущего периода, то есть отдельной строчкой 2020 года", - сказала она.

В целом Ивахненко отметила, что основная причина непроведения госпредприятием части закупок связана с затягиванием Минздравом предоставления документов.

"По большинству позиций месяца, на который Минздрав задержал предоставление нам документов, было бы достаточно, чтобы законтрактовать все товары", - подчеркнула она.

Она отметила, что провести несостоявшиеся закупки за средства 2020 года невозможно, однако МЗУ надеется, что "в 2021 году Минздрав намного раньше передаст нам закупки".

"Только таким способом мы можем обеспечить поставку лекарственных средств. По проведенным закупкам мы видим, что быстрая поставка возможна по тем препаратам, которые были закуплены, до конца 2020 года нам удалось поставить в Украину около 150 позиций. Это большой процент от проведенных и закупленных товарных позиций. Если бы мы начали немного раньше, они все были бы поставлены до конца текущего года", - сказала она.

Ивахненко также обратила внимание на вопрос использования сэкономленных в ходе закупок средств, так как в некоторых случаях МЗУ не успели использовать сэкономленные средства из-за того, что Минздрав поздно доводил дол госпредприятия решения о дозакупках.

"В 2020 году, имея экономию, Минздрав поручил нам провести дозакупку до 100% потребности. По некоторым направлениям и некоторым позициям нам это удалось, по некоторым - не удалось. Если в 2021 году закупки начнутся вовремя, у нас будет возможность по времени использовать экономию", - сказала она.

Как сообщалось, в 2020 году МЗУ закупали лекарства на сумму 6,1 млрд грн, или 64% от общего бюджета на лекарственные средства. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав считает неэффективной деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" по итогам 2020 года. В частности, по его словам, в 2020 году Минздрав поручил ГП провести закупки по 483 позициям лексредств, однако по состоянию на 31 декабря 2020 года тендеры по 103 позициям провалены.

"Минздрав будет перестраховываться и закупать лексредства из других источников", - сказал министр. Кабинет министров Украины на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от COVID-19 для Украины, сообщается на сайте правительства.