Минздрав Украины работает над запуском централизованных закупок лексредств за бюджет-2021

Министерство здравоохранения работает над нормативными документами для запуска централизованных закупок лекарственных средств за бюджет 2021 года, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Уже утверждена номенклатура, определены направления по нозологиям. В частности, шесть программ планируется включить в тарифы и профинансировать Национальной службой здоровья (НСЗУ). Эти программы предусматривают закупку лексредств для предоставления услуг по приоритетным тарифам по направлениям "гемолитическая болезнь новорожденных", "дыхательные расстройства новорожденных", "кровотечения", "перитонеальный и детский диализ", а также "лекарства для сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала она.

По словам замминистра, дополнительно принято решение передать для индивидуальных закупок реагенты по программе детской онкологии.

"НДСБ "Охматдет" и отделение онкогематологии Национального института рака получат для проведения таких закупок необходимый финансовый ресурс из централизованной программы", - отметила Шаталова.

Помимо этого расширен перечень направлений для ГП "Медицинские закупки Украины", которое теперь будет осуществлять закупки для заместительной поддерживающей терапии, орфанных метаболических заболеваний, иммунобиологических препаратов от болезней, которые сопровождаются высоким уровнем летальности, муковисцидоза, первичных иммунодефицитов, лексредств для лечения туберкулеза и ювенильного ревматоидного артрита. Также в закупки 2021 года включили 3D-терапию для лечения гепатита С.

"Рабгруппа намерена разработать комплексный маршрут пациента со спинальной мышечной атрофией с учетом, верифицированным реестром, подтверждением диагноза и инструментами мониторинга. По результатам работы с целью закупок препаратов для таких пациентов будет рассматриваться вопрос пилотного инструмента с договорами управляемого доступа", - добавила замминистра.