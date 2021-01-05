Медицина

15:10 05.01.2021

В МЗУ заявляют о блокировании работы Минздравом

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В МЗУ заявляют о блокировании работы Минздравом

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) заявляет о блокировании его работы из-за не утверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать операционную деятельность ГП.

"Минздрав не утвердил временный план использования бюджетных средств на 2021 год, заранее направленный в Минздрав. Без согласования финансового обеспечения со стороны Минздрава с начала января 2021 работа госпредприятия заблокирована", - сообщается на странице МЗУ в Фейсбуке.

В МЗУ, в частности, поясняют: из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19, в частности защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.

МЗУ также не имеет возможности продолжать сбор информации об остатках медицинских товаров на местах, собирать данные для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19.

"Под угрозой - функционирование нашей системы MedData, поскольку нужно провести закупку мощности серверов, на которых будет находиться система в текущем году (предварительный договор был ограничен 2020 годом). Мы собираем данные из сотен больниц и лабораторий по всей Украине. Эти данные используются Кабмином и СНБОУ для планирования борьбы с распространением болезни. Мы обеспечиваем техническую поддержку системы и всю ключевую коммуникацию по формированию данных", - добавляют в МЗУ.

Кроме того, МЗУ заявляет, что отсутствие финансирования не позволяет подписывать и обмениваться документами с логистическими партнерами, поставщиками, Госказначейской службой, Минздравом и другими структурами, осуществлять учет товаров, формировать отчеты по выполнению бюджетных программ, закрывать предоплаты Госказначейской службы, а также проводить антикоррупционную экспертизу контрагентов.

"Это - не исчерпывающий перечень тех процессов, которые заблокированы из-за проволочек Минздрава с утверждением финансового обеспечения госпредприятия. Мы обращаемся к Кабмину, Минздраву и всем вовлеченным в этот процесс госструктурам. Такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год, которые, помимо прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия, должны быть безотлагательно утверждены. Ежедневное промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, наносит ущерб репутации ГП как надежного закупщика", - подчеркивает МЗУ.

 

Теги: #блокирование #минздрав #мзу
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