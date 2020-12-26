В Украине более 70% коек для больных COVID-19 обеспечены кислородом - главный санврач

В Украине на сегодняшний день более 70% коек, выделенных для больных COVID-19, обеспечены кислородом, заявляет заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Он добавил, что в больницах перепрофилированы 64349 коек для оказания медицинской помощи людям с COVID-19, из них 44436 коек с кислородом, что составляет почти 70% от всех отведенных коек.

"На сегодня в больницах имеем – 29487 свободных коек с кислородом. В среднем 55-60% среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке", - сообщил он.