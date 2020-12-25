Медицина

12:18 25.12.2020

Вакцину от COVID-19 начали доставлять в Италию

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Вакцину от COVID-19 начали доставлять в Италию

Власти Италии доставили в пятницу в страну первые партии вакцины от COVID-19, сообщает газета Corriere della Sera.

Партия из примерно 10 тыс. доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Рим из Бельгии. В ближайшие дни в страну завезут еще несколько партий этого препарата, а 27 декабря в Италии, одновременно с другими странами ЕС, начнут вакцинировать население.

Газета отмечает, что развозить вакцину по Апеннинам будут на 11 самолетах, 73 вертолетах, 360 грузовиках. Охрану этих грузов будут обеспечивать военные.

В Италии в настоящее время действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Теги: #италия #covid_19 #вакцина
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