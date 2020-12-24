Медицина

14:53 24.12.2020

Постановление о продлении Программы медгарантий на І квартал 2021 года вступило в силу – Степанов

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Постановление о продлении Программы медгарантий на І квартал 2021 года вступило в силу – Степанов

Постановление о продлении Программы медицинских гарантий (ПМГ) на первый квартал 2021 года опубликовано и вступило в силу, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов журналистам в четверг.

"Согласно этому постановлению вся Программа медгарантий по всем тарифам будет просто продолжена на первый квартал 2021 года без любых ограничений, несмотря на то что Национальная служба здоровья предлагала убрать из программы несколько пакетов, например, ликвидировать ковидный пакет для экстренки, или пакет, предусматривающий доплату медработникам с сентября", - сказал он.

Министр добавил, что с 1 апреля 2021 года стартует новая ПМГ.

Помимо этого, Степанов подчеркнул, что министерство намерено предоставлять расчеты и наводить аргументы для увеличения финансирования медицины в 2021 году.

"Мы просчитали сумму средств исходя из реальных тарифов, справедливой зарплаты. Общая цифра составляла 296 млрд грн – это минимум, в который входили все лексредства, все зарплаты. (…) В любой принятый бюджет можно внести изменения. Начиная с января 2021 года, мы будем показывать все расчеты на услуги и приводить аргументы, чтобы увеличить финансирование", - сказал он.

Как сообщалось, в госбюджете 2021 года на финансирование медицины предусмотрено 159,9 млрд грн.

Теги: #медгарантии #степанов #минздрав
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