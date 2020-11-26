Медицина

12:25 26.11.2020

Врач-инфекционист Голубовская поддерживает полный локдаун в Украине

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Врач-инфекционист Голубовская поддерживает полный локдаун в Украине

Врач-инфекционист Ольга Голубовская высказывается за введение полного локдауна в Украине.

"Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят", - сказала Голубовская на IV Украинском женском конгрессе в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что в противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков.

"Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики - это только разобщение, максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку", - отметила врач-инфекционист.

Она отметила, что в настоящее время Украина "находится в интенсивной передачи инфекции".

"Пик, я думаю, декабрь-январь еще будет… Он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, более молодых людей - до 60 лет. Это страшно", - отметила Голубовская.

Врач-инфекционист подчеркнула, что сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированные.

По словам Голубовской, для Украины – трагедия, когда растет количество тяжелых больных и "их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь". По мнению врача именно "на эти показатели надо опираться в принятии решений".

Теги: #карантин #голубовская
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