Медицина

13:11 23.11.2020

Президент Biopharma заявил о регистрации компании в сфере персонализированной медицины

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Президент Biopharma заявил о регистрации компании в сфере персонализированной медицины

Президент фармацевтической компании Biopharma Константин Ефименко заявил о регистрации компании в сфере персонализированной медицины.

"Мы официально открыли компанию Preci – украинский биомедицинский стартап, в котором работают международные специалисты. Компания планирует внедрить современные разработки персонализированой медицины на украинском рынке и далеко вне его", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Ефименко сообщил, что платформа Preci "позволит врачам точно знать, какая комбинация препаратов является оптимальной для конкретного пациента".

По его словам, исследования, которые будет проводить компания, позволят увеличить точность назначения химиотерапии до 80-90%.

"Наши исследования будут проведены согласно всем международным стандартам. Мы готовы начать скрупулезные клинические испытания, которые будут публиковаться в открытом доступе. Наш продукт предназначен для врача и может быть использован и интерпретирован только им", - написал он.

Ефименко отметил, что онкологи по всему миру сталкиваются с устойчивостью к химиотерапии, у врача до сих пор нет способа определить, какая терапия подойдет конкретному пациенту.

"Так появилась персонализированная медицина. Ее суть может быть сформулирована просто: "Правильный препарат в правильном количестве для правильного пациента", - пояснил он.

"Первые наши цели – рак груди и рак толстой кишки. Неправильно подобранная терапия опасна и мучительна для пациента" - подчеркнул Ефименко.

Теги: #ефименко #biopharma
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