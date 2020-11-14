Медицина

16:48 14.11.2020

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

2 мин читать
Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Биофармацевтическая компания "Биофарма Плазма" (Белая Церковь, Киевская обл.) завершила клинические испытания препарата от COVID-19 "Биовен" (иммуноглобулин) на основе плазмы переболевших людей, сообщил руководитель и совладелец компании Константин Ефименко в субботу в Facebook.

"Сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире…, однако "Биофарма" - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила. Вчера "Биовен" включен в протокол лечения COVID-19", – написал Ефименко, поблагодарив Минздрав Украины за поддержку в проведении исследования.

Совладелец "Биофармы" уточнил, что клинические исследования начаты в мае: "Рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре". По его словам, использование "Биовен" в комплексе терапии пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, COVID-19 по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам. В частности, это сокращение летальности в четыре раза - с 23,6% до 6,25%; сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней и сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара на 3-5 дней.

"Биофарма" продолжает работу по созданию гипериммунного иммуноглобулина. В ближайшее время будут новости", - отметил Ефименко.

Согласно информации на сайте clinicaltrials.gov Национальной медицинской библиотеки США, всего в Украине ведется 6 клинических исследований в сфере борьбы против COVID-19, из которых статус "завершенное" только у "Биовена". Результаты исследования, которое проводилось совместно со Львовским и Винницким медуниверситетами, на этом ресурсе пока отсутствуют, однако указано, что в нем было 76 участников. Они поровну делились по группам, одна из которых получала базовую терапибю с "Биовеном", а вторая – только базовую терапию.

Исследования проводились на базе семи больниц в Ивано-Франковске, Белой Церкви, Львове, Одессе, Тернополе, Виннице, Луцке и двух – в Киеве.

Теги: #коронавирус #ефименко #биофарма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 14.11.2020
Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

15:08 14.11.2020
Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

14:51 14.11.2020
В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

13:57 14.11.2020
В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

12:01 14.11.2020
В ВСУ зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 179 человек – командование Медсил

В ВСУ зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 179 человек – командование Медсил

11:56 14.11.2020
В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

10:21 14.11.2020
Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

08:30 14.11.2020
В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки выявили 12 524 заболевших COVID-19

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки выявили 12 524 заболевших COVID-19

08:11 14.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 53 млн, жертв - 1,3 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 53 млн, жертв - 1,3 млн - университет Джонса Хопкинса

03:27 14.11.2020
В Европе по-прежнему отмечается высокий уровень распространения COVID-19

В Европе по-прежнему отмечается высокий уровень распространения COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медпомощь по беременности, родам, онкопациентам сохранится – Минздрав

Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

Частные лаборатории провели 12 тыс. ПЦР-тестирований за средства госбюджета - Ляшко

АМКУ оштрафовал Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за цену инсулина

ПОСЛЕДНЕЕ

ЮНИСЕФ и PAHO в рамках инициативы COVAX начинают совместный тендер на приобретение вакцины против COVID-19

Регулятор Бразилии разрешил возобновить испытания вакцины китайской Sinovac

Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора больницы "Охматдет"

В Беларуси трансплантации органов ожидают 487 украинцев

Колл-центр для бесплатного заказа такси для онкопациентов заработал в 17 городах Украины

НСЗУ с апреля выплатила клиникам за проведение хирургических операций 7 млрд грн

Группа фармкомпаний "Лекхим" на период карантина ограничила работу сотрудников в офисе, при подозрении на COVID-19 проводит тестирование

Препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 начали распределять в регионы – Минздрав

Больше всего жалоб в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА