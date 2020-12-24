"Биофарма" планирует до 2025 года инвестировать в развитие сети плазмацентров $20-23 млн

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) планирует до 2025 года инвестировать в развитие сети плазмацентров $20-23млн, сообщил президент компании Константин Ефименко.

"Мы планируем инвестировать ближайшие три года (в 2021, 2022 и 2023 году) около $15 млн в развитие мощностей по переработке плазмы крови на нашей площадке в Белой Церкви. И мы планируем инвестировать в плазмацентры за это время около $20-23 млн до 2025 года2, - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ефименко напомнил, что у компании уже семь плазмацентров, в том числе в Черкассах, в Киеве, Харькове, Днепре, Конотопе, Шостке и в Сумах.

В 2021 году "Биофарма" планирует построить еще четыре плазмацентра - в Каменском, Николаеве и Полтаве.

"Относительно четвертого плазмацентра…мы сейчас думаем, будет это Кривой Рог или Херсон. Мы намерены за пять лет построить плазмацентры и центры крови в каждом областном центре Украины", - сказал Ефименко.