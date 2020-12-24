Медицина

11:26 24.12.2020

"Биофарма" планирует до 2025 года инвестировать в развитие сети плазмацентров $20-23 млн

1 мин читать
"Биофарма" планирует до 2025 года инвестировать в развитие сети плазмацентров $20-23 млн

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) планирует до 2025 года инвестировать в развитие сети плазмацентров $20-23млн, сообщил президент компании Константин Ефименко.

"Мы планируем инвестировать ближайшие три года (в 2021, 2022 и 2023 году) около $15 млн в развитие мощностей по переработке плазмы крови на нашей площадке в Белой Церкви. И мы планируем инвестировать в плазмацентры за это время около $20-23 млн до 2025 года2, - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ефименко напомнил, что у компании уже семь плазмацентров, в том числе в Черкассах, в Киеве, Харькове, Днепре, Конотопе, Шостке и в Сумах.

В 2021 году "Биофарма" планирует построить еще четыре плазмацентра - в Каменском, Николаеве и Полтаве.

"Относительно четвертого плазмацентра…мы сейчас думаем, будет это Кривой Рог или Херсон. Мы намерены за пять лет построить плазмацентры и центры крови в каждом областном центре Украины", - сказал Ефименко.

Теги: #инвестиции #ефименко #биофарма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 24.12.2020
"Биофарма" в 2020 г. сократила экспорт, сосредоточится на внутреннем рынке

"Биофарма" в 2020 г. сократила экспорт, сосредоточится на внутреннем рынке

23:08 22.12.2020
Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

12:56 22.12.2020
"Фармак" инвестировал EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств

"Фармак" инвестировал EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств

14:10 17.12.2020
Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину

Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину

12:44 16.12.2020
Инвестиции в инфраструктуру спасли Украину от глубокого падения экономики в кризисный год - Ukraine Economic Outlook

Инвестиции в инфраструктуру спасли Украину от глубокого падения экономики в кризисный год - Ukraine Economic Outlook

10:52 11.12.2020
Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

13:40 29.11.2020
Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

17:26 24.11.2020
Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

16:35 24.11.2020
"Биофарма" собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина

"Биофарма" собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина

13:11 23.11.2020
Президент Biopharma заявил о регистрации компании в сфере персонализированной медицины

Президент Biopharma заявил о регистрации компании в сфере персонализированной медицины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав Украины подпишет договоры с производителями вакцин от COVID-19 в ближайшие недели

Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Регіони отримають 416 нових "швидких" упродовж 2-3 місяців – заступник міністра охорони здоров'я

В Украину поставили лексредства для орфанных больных на 65 млн грн – замминистра

Регионы получат 416 новых "скорых" на протяжении 2-3 месяцев – заммминистра здравоохранения

Минздрав Украины подпишет договоры с производителями вакцин от COVID-19 в ближайшие недели

Канада одобрила применение вакцины против COVID-19 от компании Moderna

Нужно больше данных для оценки варианта с иммунизацией от COVID-19 одной, а не двумя дозами вакцины - эксперт

Американская компания Marken открыла фармацевтический склад в Киеве

Кабмин увеличил до 3 месяцев срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

В Грузии за сутки выявлено 2345 случаев заражения COVID-19, суточный прирост снижается - Минздрав

Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы по всей Британии - ученые

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА