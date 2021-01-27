Медицина

17:25 27.01.2021

Biopharma начала процесс производства потенциально эффективного от COVID-19 препарата

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Biopharma начала процесс производства потенциально эффективного от COVID-19 препарата

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) начала процесс производства препарата гипериммунного глобулина, потенциально эффективного от COVID-19, препарат ожидается в конце февраля.

Как сообщается в пресс-релизе компании, первая промышленная загрузка плазмы с антителами к COVID-19 в количестве 2100 литров состоялась 25 января.

"Выход продукта на склад готовой продукции ожидается в конце февраля. Далее - тестирование препарата в независимой французской лаборатории, которая в течение марта должна подтвердить противовирусную активность препарата", - сообщается в пресс-релизе.

В компании отметили, что в случае положительного заключения европейской лаборатории "Биофарма" сможет начать клинические исследования ожидаемых лекарств в Украине.

Сбор плазмы с антителами к COVID-19 стартовал весной 2020 году в рамках сотрудничества с Международным альянсом CoVIg-19, участником которого является Biopharma. Цель альянса - ускорение разработки и обеспечение надежного и устойчивого лечения людей, имеющих сложный ход коронавирусной болезни.

В октябре 2020 года в рамках альянса начался третий этап клинического испытания стационарного лечения антикоронавирусним иммуноглобулином. Исследование финансируется Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (NIAID), который является частью Национального института здравоохранения (NIH). Это глобальное многоцентровое, рандомизированное исследование включает 500 взрослых пациентов на 58 участках в США, Мексике и 16 других странах на пяти континентах.

Результаты исследований планируют обнародовать в апреле 2021 года. Если испытания окажутся успешными, новый метод лечения сможет дать надежду тем, кто страдает от серьезных последствий для здоровья из COVID-19.

"На сегодняшний день благодаря неравнодушным донорам в Украине удалось собрать около 10700 литров плазмы тех, кто преодолел COVID-19. Такое количество плазмы позволит спасти сотни жизней украинцев. Мы благодарим каждого донора, который поделился своей частью антител для помощи тяжелобольным. И продолжаем призывать неравнодушных, становиться донорами плазмы для создания жизненно необходимых препаратов", - отметил президент компании Biopharma Константин Ефименко.

Как сообщалось, альянс Plasma Alliance CoVIg 19 был создан в апреле 2020 года для борьбы с пандемией COVID 19, чтобы помочь разработать потенциальную плазматерапию для людей, которым угрожают серьезные осложнения от COVID 19. Альянс объединяет 10 ключевых мировых производителей препаратов из плазмы. Цель объединения - консолидировать и ускорить работы над изобретением исследуемого небрендированного поликлонального анти-SARSCoV2 препарата гипериммунного глобулина. Ожидается, что препарат, потенциально, будет иметь направленное действие против COVID-19 и помогать пациентам, которым угрожают серьезные осложнения.

Biopharma - украинская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве инновационных высокотехнологичных препаратов из плазмы донорской крови человека. Также компания активно занимается развитием плазмацентров и поддержкой донорства в Украине.

В 2019 году компанией был введен в эксплуатацию современный завод-фракционатор в городе Белая Церковь (Киевская обл.). Для строительства и ввода в эксплуатацию производства инвесторами было привлечено $75 млн собственных и кредитных средств. В частности, средства были привлечены путем продажи мощностей по производству фармацевтической продукции группе компаний STADA.

Компания также развивает региональные центры крови, популяризируя донорство. В настоящее время региональные плазмацентры Biopharma Plasma функционируют в Киеве, Днепре, Харькове, Черкассах, Сумах, Конотопе и Шостке. Инвестиции компании в это направление деятельности составили более $10 млн.

 

Теги: #covid_19 #biopharma #препарат
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