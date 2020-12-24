Медицина

11:30 24.12.2020

"Биофарма" в 2020 г. сократила экспорт, сосредоточится на внутреннем рынке

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"Биофарма" в 2020 г. сократила экспорт, сосредоточится на внутреннем рынке

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) в 2020 году сократила экспорт, и намерена сосредоточиться на внутреннем рынке, сообщил президент компании Константин Ефименко.

"Экспорт в этом году уменьшился, наверное, в 2,5 раза. Мы практически полностью перестали отгружать продукцию в Индию, потому что у нас, в первую очередь, стоит задача обеспечить потребности своей страны", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что у "Биофармы" "экспорт всегда был, порядка, 65%, но в 2020 году больше половины продаж – это будут продажи в Украине".

"Я не удивлюсь, если в следующем году экспорт составит не более 20%. Экспорт будем уменьшать", - сказал он.

Ефименко также отметил глобальный дефицит плазмы в мире, связанный, в том числе с эпидемией COVID-19.

"В 2020 году планета заготовит плазмы на 20% меньше, чем она заготовила в 2018 году", - сказал он.

Теги: #ефименко #биофарма
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