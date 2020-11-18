Медицина

18:06 18.11.2020

"Биофарма" ограничена в возможностях увеличить производство "Биовена" из-за отсутствия Украине культуры донорства плазмы – топ-менеджер

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"Биофарма" ограничена в возможностях увеличить производство "Биовена" из-за отсутствия Украине культуры донорства плазмы – топ-менеджер

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Biopharma, Киев) ограничена в возможностях увеличения производства препарата "Биовен" (иммуноглобулин) из-за отсутствия Украине культуры донорства плазмы и недостатка плазмы, считает директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.

"Мы бы хотели ожидать увеличения производства "Биовена", именно поэтому мы создаем плазмацентры, чтобы повысить донорскую активность среди населения. У нас много доноров крови, но в стране нет культуры донорства плазмы для фракционирования", - сказала она на пресс-конференции, посвященной завершению клинических испытаний препарата "Биовен" в комплексной терапии пациентов с COVID-19 в среду.

Плотникова отметила, что по мере того, как в мире будут завершаться клинические испытания, подтверждающие эффективность препаратов на основе плазмы крови в терапии COVID-19, спрос на такие препараты, а, следовательно, и плазму будет расти.

"Мы стоим на пороге того, что многие страны - Канада, Европа - будут ограничивать импорт. Импортного препарата в стране не будет", - сказала она.

Плотникова подчеркнула, что "украинские доноры сегодня не сдают того количества плазмы, которые могло бы обеспечить потребности Украины".

"Сегодня, чтобы обеспечить Украину, мы закупаем плазму в Америке, Словакии. Мы не можем закупать индийскую или вьетнамскую плазму, потому, что мы не закупаем плазму, которая не стандартизирована по европейским стандартам", - сказала она.

Плотникова отметила, что "Биофарма" активно взаимодействует с коммунальными центрами крови, "чтобы коммунальные станции развивались, реконструировались и заготавливали не только компоненты крови для больниц, но и плазму для фракцинаторов, чтобы обеспечить Украину препаратами".

"Спрос на внутривенное введение иммуноглобулина G, а в последующем и реконвалесцентной плазмы и гиперимунного иммуноглобулина очевиден. Уже сегодня мы видим и понимаем, что реальная эффективность препарата дает возможность спасать жизни, значит, растет потребность", - сказала она.

Как сообщалось, биофармацевтическая компания "Биофарма Плазма" (Белая Церковь Киевской обл.) завершила клинические испытания препарата от COVID-19 "Биовен" (иммуноглобулин) на основе плазмы.

Клинические испытания этого препарата были начаты в мае, в них приняли участие 76 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 10 из которых были отсеяны в результате скрининга.

Исследования проводились на девяти клинических база в больницах Киева, Белой Церкви, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя, Ивано-Франковска, Луцка.

Теги: #плаза #донорство #биофарма
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