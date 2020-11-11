Медицина

14:02 11.11.2020

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора больницы "Охматдет"

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Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора больницы "Охматдет"

Министерство здравоохранения объявило конкурс на должность генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Как сообщается на сайте клиники, конкурс объявлен приказом Минздрава от 9 ноября.

Согласно приказу о проведении конкурса, заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений претендентов и прилагаемых документов состоится 3 декабря, заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений участников конкурса состоится 8 декабря в Минздраве.

Теги: #минздрав #охматдет
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