Колл-центр для бесплатного заказа такси для онкопациентов заработал в 17 городах Украины

Фонд "Варто жити" запустил колл-центр для бесплатного заказа такси для онкопациентов в 17 городах Украины.

"11 ноября 2020 года Фонд "Варто жити" запустил первую из трех линий помощи колл-центра для онкопациентов и их близких - линию такси. А это значит, что онкопациенты в 17 городах Украины могут заказать бесплатное такси, чтобы доехать до государственного онкоцентра и обратно домой", - говорится в сообщении Фонда.

В частности, партнеры проекта предоставили 10 тыс. бесплатных поездок на такси, чтобы в условиях пандемии коронавируса пациенты с пониженным иммунитетом не подвергались дополнительной опасности, пользуясь общественным транспортом.

Для заказа услуги необходимо позвонить на короткий номер колл-центра 5522 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00.

"Мы очень надеемся, что уже скоро сможем запустить две другие запланированные линии помощи: горячую справочную линию, эксперты которой помогут получить ответы на любые вопросы, связанные с онко. По принципу "равный – равному" на линии будут работать онкопациенты с ОО "Афина. Женщины против рака", которые имеют трехлетний опыт предоставления профессиональной помощи онлайн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах фонда запустить линию психологической помощи, где профессиональные онкопсихологи будут предоставят онкопациентам и их близким необходимую профессиональную консультацию.

"Команды высококвалифицированных экспертов готовы приступить к работе на этих двух линиях, как только появится финансирование", - отмечают в организации.