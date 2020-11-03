Медицина

15:04 03.11.2020

АМКУ оштрафовал Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за цену инсулина

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АМКУ оштрафовал Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за цену инсулина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение по делу о нарушении конкурентного законодательства фармацевтической группой Novo Nordisk, оштрафовав ее и ее дистрибьюторов на 188 млн грн, сообщается на сайте АМКУ.

"Благодаря введенному механизму предоставления послепродажных скидок дистрибьюторы компаний группы Novo Nordisk получали дополнительный доход значительно выше 10%, как это предусмотрено законодательством Украины, а в отдельных случаях - до 80%. Цепочка непрозрачного ценообразования привела к необоснованному завышению отпускных цен на лекарственные средства Novo Nordisk и предоставляла дистрибьюторам конкурентные преимущества, без которых другие участники сферы реализации лекарственных средств Novo Nordisk не могли с ними конкурировать", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что речь идет об установлении цен на лексредства, предназначенные для лечения сахарного диабета, проблем с задержкой роста и для лечения гемофилии, компаниями Novo Nordisk А/S (Дания), Novo Nordisk Health Care AG (Швейцария) и рядом фармацевтических дистрибьюторов и аптек - ООО "Медфарком", ЧАО "Медфарком-Центр", ООО "БаДМ", ООО "БаДМ-Б", ООО "Аптека 3И", ЧАО "Ганза", ООО "Фармадис" и ООО "Медфарм".

АМКУ оштрафовал Novo Nordisk А/S на 134 млн грн, Novo Nordisk Health Care AG на 1,7 млн грн, ЧАО "Медфарком-Центр" на 28,7 млн грн, группу "БаДМ" на 16,7 млн грн, ООО "Аптека 3И" на 680 тыс. грн, ЧАО "Ганза" на 340 тыс. грн и ООО "Медфарм" на 5,5 млн грн.

Производство по ООО "Медфарком" и ООО "Фармадис" прекращено в связи с ликвидацией компаний.

Теги: #novo_nordisk #фармкомпания #амку
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