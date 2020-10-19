Медицина

09:55 19.10.2020

Минздрав введет временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19

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Минздрав введет временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19

Министерство здравоохранения издало приказ о введении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы будем мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля. Минздрав издал приказ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных контрактов на привлечение дополнительных работников в медучреждения. По этому механизму, каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти и на временном контракте с соответствующей зарплатой работать в медучреждениях", - сказала она.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что большинство пациентов, умерших от COVID-19, были старше 60 лет и имели сопутствующие заболевания.

"Всего за время пандемии пациентов старше 60 лет 77,156 тыс. из общего количества летальных случаев более 75% людей старше 60. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания", - сказал он.

Теги: #медработники #минздрав #коронавирус
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