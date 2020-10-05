"Синэво" инвестировала EUR300 тыс. в открытие специализированного COVID-центра в Киеве

Лаборатория "Синэво" запустила специализированный COVID-центр в Киеве для проведения комплекса исследований на COVID-19, инвестиции в него превысили EUR300 тыс.

Как сообщается в пресс-релизе компании, COVID-центр "Синэво" включает высокотехнологичную лабораторию для выполнения тестов на COVID-19 методом ПЦР, а также специально оснащенное отделение для обслуживания клиентов и проведения забора материала для исследований на коронавирусную болезнь.

"Эпидемия COVID-19 набирает обороты, и потребности в массовом тестировании населения растут с каждым днем. Учитывая ожидаемые масштабы тестирования, мы приняли решение открыть специализированный COVID-центр с отдельной лабораторией, которая будет специализироваться исключительно на ПЦР-тестировании к COVID-19", - прокомментировал Николай Бутенко, директор по развитию "Синэво".

ПЦР-тестирование на COVID-19 в ковидном центре "Синэво" будет выполняться на реагентах компании BAG Diagnostics (Германия).

Кроме того, с ноября "Синэво" планирует запустить тестирования на автоматическом оборудовании и реагентах компании Abbott (США).

"На первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 тыс. ПЦР-тестов в месяц, после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 тыс. ПЦР-тестов в месяц", - утоняют в компании.

Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн.

В компании уточняют, что лаборатория "Синэво" является аккредитованной для участия в программе "Дій вдома", поэтому отрицательные результаты ПЦР-исследований на COVID-19, выполненные ею, смогут использоваться как разрешение для пересечения границы, а также для прекращения самоизоляции.

Отделение для обслуживания клиентов COVID-центра будет работать круглосуточно и без выходных.