Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год заложил повышенный тариф на роды и неонатальную помощь

Министерство здравоохранения в бюджетном запросе на 2021 год заложило повышенный тариф на предоставление помощи при родах и неонатальной помощи, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Одним из приоритетов является помощь при родах. Мы заложили 270 тыс. – это количество родов, которое происходит в Украине. Во-первых, мы увеличиваем саму ставку финансирования при родах. Во-вторых, у нас есть обычные физиологические роды, а есть с осложнениями, которые обычно проводятся в перинатальных центрах – в таком случае будет выплачиваться больше средств",- сказал он.

"Помимо этого, важным является предоставление помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. Это мы также заложили с корректирующими коэффициентами. Тариф сложных случаев неонатологии составит от 35,972 тыс. грн до 194,489 тыс. грн",- добавил министр