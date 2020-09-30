Медицина

10:45 30.09.2020

Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год заложил повышенный тариф на роды и неонатальную помощь

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Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год заложил повышенный тариф на роды и неонатальную помощь

 Министерство здравоохранения в бюджетном запросе на 2021 год заложило повышенный тариф на предоставление помощи при родах и неонатальной помощи, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Одним из приоритетов является помощь при родах. Мы заложили 270 тыс. – это количество родов, которое происходит в Украине. Во-первых, мы увеличиваем саму ставку финансирования при родах. Во-вторых, у нас есть обычные физиологические роды, а есть с осложнениями, которые обычно проводятся в перинатальных центрах – в таком случае будет выплачиваться больше средств",- сказал он.

"Помимо этого, важным является предоставление помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. Это мы также заложили с корректирующими коэффициентами. Тариф сложных случаев неонатологии составит от 35,972 тыс. грн до 194,489 тыс. грн",- добавил министр

Теги: #бюджет #степанов #минздрав
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