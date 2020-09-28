Медицина

19:41 28.09.2020

Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

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Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании в понедельник рассмотрел поправки в проект государственного бюджета Украины на 2021 года и сформировал свои предложения.

Комитет предлагает увеличить расходы на реализацию Программы медицинских гарантий до уровня не менее 5% ВВП.

"При запланированном на следующий год ВВП расходы на программу медгарантий должны составлять 225,5 млрд грн. В частности, направить 56 млн грн на финансирование посттрансплантационного пакета медуслуг", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

Кроме того, предлагается на 7,7 млрд грн увеличить расходы на централизованную закупку лексредств и медизделий практически по всем направлениям, большую часть этих расходов составляют лескредства для онкобольных (3,6 млрд грн) и орфанных больных (2,6 млрд грн), на 483,5 млн грн увеличить расходы на "пилот" по трансплантации, на 166,8 млн грн и 923,9 млн грн – на деятельность аппаратов Национальной службы здоровья и Гослекслужбы соответственно.

Теги: #бюджет #медицина
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