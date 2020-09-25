Медицина

17:35 25.09.2020

ПРООН (UNDP) за средства госбюджета-2020 будет закупать лекарства по 11 программам

2 мин читать
ПРООН (UNDP) за средства госбюджета-2020 будет закупать лекарства по 11 программам

 Программа развития ООН ПРООН (United Nations Development Programme, UNDP) за средства госбюджета-2020 будет закупать лекарственные средства по 11 программам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ПРООН, она стала одной из двух международных организаций, выбранных для закупки лекарственных средств и медицинских изделий по 11 программам.

ПРООН, в частности, закупит препараты для пациентов с муковисцидозом (для детей и взрослых), первичными (врожденными) иммунодефицитами, артериальной гипертензией, нанизмом, буллезным эпидермолизом, ювенильным ревматоидным артритом (для детей и взрослых), орфанными заболеваниями, туберкулезом, препараты для пациентов в до- и послеоперационный период.

Для начала закупок ПРООН и Минздрав должны урегулировать положения договора о предоставлении услуг по организации и проведению процедур закупок на 2020 бюджетный год.

"Это обычная ежегодная процедура. Процесс переговоров по договору на 2020 бюджетный год пока продолжается. После согласования и подписания соглашения ПРООН начнет закупки лекарственных средств, по которым были поданы тендерные предложения", - уточнили в ПРООН.

В международной организации отметили, что процесс закупки будет осуществляться, согласно установленным ПРООН правилам и положениям.

Комментируя закупки за госбюджет прошлых лет, в ПРООН сообщили, что организация поставила запрашиваемые объемы препаратов, закупленных за счет госбюджета-2018. Вместе с тем с частью препаратов, закупленных по бюджетным программам 2019 года, которые ПРООН, согласно соглашению с Минздравом, должна поставить в 2020 году, "произошли определенные задержки, вызванные сбоями в цепочках поставок".

Отмечается, что из-за сбоя в цепочках поставок организация ищет новых поставщиков определенных лекарственных средств и медицинских изделий. "Сейчас все процессы закупок продолжаются, а цепочки поставки заверены", - заверили в ПРООН.

Сообщается, что переговоры между ПРООН и Минздравом относительно договора на 2020 год все еще продолжаются. "Обе стороны прилагают максимум усилий для учета опыта и уроков предыдущих лет, а также внесения всех положений в документ", - сообщили в ПРООН.

Как сообщалось, в начале сентября Кабинет министров включил в перечень международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета-2020, две международных организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН (United Nations Development ProgrammE, UNDP).

С 2015 года закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который, в частности, осуществлял закупки вакцин, Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Ряд политиков критиковал закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета через международные организации, в частности, из-за несогласованности сроков поставок и обязательств внести 100%-ную предоплату за закупаемые препараты и медизделия.

Теги: #лекарства #проон #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 24.09.2020
Президент Узбекистана на 75-й сессии Генассамблее ООН представил ряд инициатив

Президент Узбекистана на 75-й сессии Генассамблее ООН представил ряд инициатив

22:58 23.09.2020
Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганды

Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганды

22:51 23.09.2020
Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании платформы для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова

Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании платформы для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова

22:49 23.09.2020
Зеленский хотел бы, чтобы ООН играла более важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский хотел бы, чтобы ООН играла более важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины

22:20 22.09.2020
Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

16:39 22.09.2020
Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

14:38 22.09.2020
За время пандемии COVID-19 в Украине ООН зафиксировала рост погибших среди гражданского населения на востоке страны

За время пандемии COVID-19 в Украине ООН зафиксировала рост погибших среди гражданского населения на востоке страны

17:02 21.09.2020
Фокин считает, что выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

Фокин считает, что выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

17:00 21.09.2020
Фокин: выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

Фокин: выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

14:09 21.09.2020
Премию им. Нансена УВКБ ООН в европейском регионе получила украинка Татьяна Баранцова

Премию им. Нансена УВКБ ООН в европейском регионе получила украинка Татьяна Баранцова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

Количество пациентов с COVID-19 в больницах с середины июля выросло более чем в два раза - Степанов

Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с датской благотворительной организацией Bevar Ukraine

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Заявки на доплаты медикам не подали 450 медучреждений

В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

Степанов о подделке справок о ПЦР-тестировании на COVID-19: Нацполиция должна обратить на это внимание

Клиника "Обериг" планирует открыть стационар для пациентов с COVID-19

Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

Минздрав ведет работу по проекту строительства амбулаторий в сельской местности за EUR14,5 млн

Минздрав в бюджетном запросе на 2021г заложил около 10 млрд грн на готовность реагирования на эпидемии

Минздрав в бюджетном запросе на 2021г заложил повышенный тариф на "экстренку"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА