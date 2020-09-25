ПРООН (UNDP) за средства госбюджета-2020 будет закупать лекарства по 11 программам

Программа развития ООН ПРООН (United Nations Development Programme, UNDP) за средства госбюджета-2020 будет закупать лекарственные средства по 11 программам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ПРООН, она стала одной из двух международных организаций, выбранных для закупки лекарственных средств и медицинских изделий по 11 программам.

ПРООН, в частности, закупит препараты для пациентов с муковисцидозом (для детей и взрослых), первичными (врожденными) иммунодефицитами, артериальной гипертензией, нанизмом, буллезным эпидермолизом, ювенильным ревматоидным артритом (для детей и взрослых), орфанными заболеваниями, туберкулезом, препараты для пациентов в до- и послеоперационный период.

Для начала закупок ПРООН и Минздрав должны урегулировать положения договора о предоставлении услуг по организации и проведению процедур закупок на 2020 бюджетный год.

"Это обычная ежегодная процедура. Процесс переговоров по договору на 2020 бюджетный год пока продолжается. После согласования и подписания соглашения ПРООН начнет закупки лекарственных средств, по которым были поданы тендерные предложения", - уточнили в ПРООН.

В международной организации отметили, что процесс закупки будет осуществляться, согласно установленным ПРООН правилам и положениям.

Комментируя закупки за госбюджет прошлых лет, в ПРООН сообщили, что организация поставила запрашиваемые объемы препаратов, закупленных за счет госбюджета-2018. Вместе с тем с частью препаратов, закупленных по бюджетным программам 2019 года, которые ПРООН, согласно соглашению с Минздравом, должна поставить в 2020 году, "произошли определенные задержки, вызванные сбоями в цепочках поставок".

Отмечается, что из-за сбоя в цепочках поставок организация ищет новых поставщиков определенных лекарственных средств и медицинских изделий. "Сейчас все процессы закупок продолжаются, а цепочки поставки заверены", - заверили в ПРООН.

Сообщается, что переговоры между ПРООН и Минздравом относительно договора на 2020 год все еще продолжаются. "Обе стороны прилагают максимум усилий для учета опыта и уроков предыдущих лет, а также внесения всех положений в документ", - сообщили в ПРООН.

Как сообщалось, в начале сентября Кабинет министров включил в перечень международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета-2020, две международных организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН (United Nations Development ProgrammE, UNDP).

С 2015 года закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который, в частности, осуществлял закупки вакцин, Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Ряд политиков критиковал закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета через международные организации, в частности, из-за несогласованности сроков поставок и обязательств внести 100%-ную предоплату за закупаемые препараты и медизделия.