Медицина

17:01 25.09.2020

Заявки на доплаты медикам не подали 450 медучреждений

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Заявки на доплаты медикам не подали 450 медучреждений

 Заявки в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) о выделении средств для выплаты с 1 сентября надбавок медикам не подали 450 медучреждений из более 1,6 тыс., сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на его главу Максима Степанова в Facebook.

Не подали заявки, в частности, 51 медучреждение во Львовской области, 31 в Днепропетровской, 29 в Одесской и 27 в Киеве.

"Мы призвали областные департаменты помочь медицинским учреждениям активнее подавать в НСЗУ заявки на получение дополнительных средств для доплат медикам, введенных с 1 сентября. НСЗУ начала прием заявок от медицинских учреждений на выделение средств для выплаты надбавок еще 11 сентября", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы.

Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 млрд грн.

Теги: #медики #нсзу #надбавки
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