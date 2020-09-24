Медицина

19:34 24.09.2020

Клиника "Обериг" планирует открыть стационар для пациентов с COVID-19

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Клиника "Обериг" планирует открыть стационар для пациентов с COVID-19

Клиника "Обериг" (Киев) планирует открыть стационар для пациентов с COVID-19, сообщил в Facebook совладелец клиники и группы компаний "Молочный альянс" Александр Деркач.

"Мы стационар по ковиду открываем на следующей неделе", - написал он в сети Facebook.

Деркач уточнил, что клиника будет рассчитана на 20 коек.

Как сообщалось, в начале сентября стационар для пациентов с COVID-19 на 14 коек открыла клиника "Добробут".

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины, начал работу в 2008 году.

В конце 2017 года ООО "Капитал" в рамках бизнес-социального партнерства и по итогам выигранного конкурса начало строительство второй очереди клиники "Обериг" на территории Киевской городской клинической больницы №14 по ул.Зоологической.

Теги: #клиника #обериг #коронавирус
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