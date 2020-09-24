Минздрав в бюджетном запросе на 2021г заложил около 10 млрд грн на готовность реагирования на эпидемии

Министерство здравоохранения в бюджетном запросе на 2021 год заложило около 10 млрд грн на готовность реагирования на инфекционные заболевания, эпидемии, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы считаем, что необходимо платить за готовность предоставления медпомощи. Около 320 медучреждений в любое время будут готовы предоставить медпомощь при вспышках эпидемий, инфекций, как например, COVID-19. Мы предложили тариф 2,622 млн грн в месяц за готовность больницы предоставлять медпомощь. Понятно, что это медучреждение должно соответствовать критериям. Общая сумма, которую мы заложили на такое реагирование, – до 10 млрд грн", - сказал он.

"Помимо этого, медучреждение в условиях, когда нет эпидемии, работает по другим пакетам - стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических вмешательств", - добавил министр здравоохранения.