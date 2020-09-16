Медицина

10:10 16.09.2020

Степанов: в госбюджет 2021г. мы заложили повышение зарплат врачам экстренки до 22 тыс. грн

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Степанов: в госбюджет 2021г. мы заложили повышение зарплат врачам экстренки до 22 тыс. грн

Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение зарплат врачам экстренной медпомощи до 22 тыс. грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В настоящее время тариф предоставления экстренной медпомощи рассчитывается от количества населения в регионе, то есть сама сумма, которую государство выплачивает за экстренку. Сейчас она составляет 164 грн на человека. На следующий год мы предложили, чтобы тариф составлял 412 грн. Мы учли повышение зарплат. Зарплата врача, по нашим расчетам, должна составлять около 21-22 тыс. грн, водителя – не менее 12 тыс. грн. Помимо этого, в средства заложили весь перечень лекарств",- сказал он.

По словам министра, в 2021 году вводятся индикаторы качества работы экстренки.

"Мы вводим индикаторы качества: время доезда, маршрутизация пациента. В настоящее время в Украине вовремя приезжают к пациенту только в 31% случаев, в следующем году мы рассчитываем на 60%, в 2022 – 75%, в 2023 – не менее 85%. У нас есть план реформирования экстренной медпомощи. Если индикаторы качества не будут выполняться, то есть соответствующие понижающие коэффициенты", - сказал Степанов.

Теги: #медработники #бюджет #степанов #минздрав
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