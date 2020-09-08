Минздрав намерен в октябре утвердить концепцию развития eHealth

Министерство здравоохранения намерено в октябре утвердить Концепцию развития электронной системы здравоохранения (eHealth), заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Вчера запустили рабочую группу по внедрению концепции электронной системы здравоохранения. Мы проанализировали всю проделанную работу в этом направлении, выделили лучшие предложения, внесли свои и презентовали этот документ рабочей группе. В ее состав вошли представители разных органов власти, международных организаций, доноров, представители бизнес-сообщества общественного сектора и другие. Наш план – в октябре вынести на подпись министру утвержденную концепцию, чтобы в дальнейшем она была утверждена постановлением Кабмина", - сказал он.

Замминистра также отметил, что министерство приняло необходимые меры для стабилизации работы eHealth. "Мы провели некоторые действия, позволяющие системе работать стабильно и обеспечили ее на осень необходимыми ресурсами. Перераспределили 7,1 млн грн на услуги дата-центров. В процессе согласования 13,3 млн грн на администрирование и обеспечение допресурсами дата-центров: этого хватит более чем до конца года, чтобы система была полностью обеспечена необходимыми ресурсами. Также сможем корректировать эти средства и в случае нагрузки сможем увеличить количество ресурсов, стабилизировать работу центрального компонента", - добавил Кучер.

Помимо этого он сообщил, что министерство отправило на согласование проекты порядка ведения реестра медицинских выводов и формирования медицинских выводов о рождении, а также разработало изменения в действующие приказы относительно регистрации новорожденных для внедрения сервиса "е-Малятко".

"Первым мы планируем запустить е-Малятко. Наличие е-реестра медицинских выводов позволит верифицировать информацию и использовать ее разными пользователями без дополнительного обращения к врачу",- сказал замминистра.