Минздрав начал работу на разработкой концепции eHealth – замминистра здравоохранения Кучер

Министерство здравоохранения начало разработку концепции системы электронного здравоохранения eHealth, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Сегодня есть несколько основных документов, касающихся развития eHealth, в частности, это закон "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения", а также постановление Кабмина №411 от 25 апреля 2018. Однако единой концепции развития системы, к сожалению, до сих пор так и не было утверждено. Поэтому нынешняя команда МОЗ начала активную работу в этом направлении", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кучер подчеркнул, что "в Украине не было старта eHealth, не было никакой концепции, плана развития, понимания, куда движется система".

"Была идея создать что-то электронное. Это "что-то" было сделано на средства партнеров: финансовую и консультативную поддержку оказывали USAID, Deloitte, EDGE/SURGe, SDC и многие другие международные фонды и доноры. В итоге мы имеем систему, которая имеет уже достаточно широкий функционал и активно наполняется данными", - сказал он.

Кучер уточнил, что владельцем системы электронного здравоохранения является государство в лице Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а государственное предприятие "Электронное здоровья" - ее администратором.

Полный текст интервью Кучера опубликовано на главной странице "Интерфакс-Украина".