Медицина

13:40 03.09.2020

Минздрав начал работу на разработкой концепции eHealth – замминистра здравоохранения Кучер

1 мин читать
Минздрав начал работу на разработкой концепции eHealth – замминистра здравоохранения Кучер

 Министерство здравоохранения начало разработку концепции системы электронного здравоохранения eHealth, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Сегодня есть несколько основных документов, касающихся развития eHealth, в частности, это закон "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения", а также постановление Кабмина №411 от 25 апреля 2018. Однако единой концепции развития системы, к сожалению, до сих пор так и не было утверждено. Поэтому нынешняя команда МОЗ начала активную работу в этом направлении", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кучер подчеркнул, что "в Украине не было старта eHealth, не было никакой концепции, плана развития, понимания, куда движется система".

"Была идея создать что-то электронное. Это "что-то" было сделано на средства партнеров: финансовую и консультативную поддержку оказывали USAID, Deloitte, EDGE/SURGe, SDC и многие другие международные фонды и доноры. В итоге мы имеем систему, которая имеет уже достаточно широкий функционал и активно наполняется данными", - сказал он.

Кучер уточнил, что владельцем системы электронного здравоохранения является государство в лице Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а государственное предприятие "Электронное здоровья" - ее администратором.

Полный текст интервью Кучера опубликовано на главной странице "Интерфакс-Украина".

Теги: #ehealth #медреформа #минздрав #кучер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 03.09.2020
Минздрав намерен запустить систему контроля остатков лекарственных средств в больницах – замминистра здравоохранения Кучер

Минздрав намерен запустить систему контроля остатков лекарственных средств в больницах – замминистра здравоохранения Кучер

13:50 03.09.2020
Внедрение электронной отчетности в системе здравоохранения идет с определенным саботажем – замминистра Кучер

Внедрение электронной отчетности в системе здравоохранения идет с определенным саботажем – замминистра Кучер

13:48 03.09.2020
Доноры отказались финансировать развитие eHealth, узнав об отсутствии концепции его развития – замминистра здравоохранения Кучер

Доноры отказались финансировать развитие eHealth, узнав об отсутствии концепции его развития – замминистра здравоохранения Кучер

13:15 03.09.2020
Информация о наличии лекарств в больницах будет открытой и будет обновляться в реальном времени - замминистра здравоохранения Кучер

Информация о наличии лекарств в больницах будет открытой и будет обновляться в реальном времени - замминистра здравоохранения Кучер

10:34 03.09.2020
Минздрав намерен сотрудничать с Европейским медицинским агентством

Минздрав намерен сотрудничать с Европейским медицинским агентством

10:28 03.09.2020
Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" – Степанов

Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" – Степанов

19:26 31.08.2020
Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

13:04 31.08.2020
ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

ОПЗЖ ждет в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

12:20 27.08.2020
Клиники не могут манипулировать госпитализациями пациентов с COVID-19 для увеличения финансирования – Ляшко

Клиники не могут манипулировать госпитализациями пациентов с COVID-19 для увеличения финансирования – Ляшко

11:11 27.08.2020
Минздрав объявил отбор научных исследований

Минздрав объявил отбор научных исследований

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Охматдет провел неродственную трансплантацию костного мозга

Эффективная система тестирования на COVID-19 в Украине до сих пор не создана – Ковтонюк

Минздрав намерен увеличить уровень вакцинации от гриппа до 1,5 млн человек - Степанов

Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

В Харьковской области в больницах второй волны увеличивают количество палат, обеспеченных кислородом

Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть - Ляшко

Заболеваемость COVID-19 может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове - Ляшко

Реорганизация Госпродпотребслужбы в госслужбу по контролю заболеваний не отразится на ветеринарном контроле – Ляшко

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА