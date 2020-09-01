Медицина

19:09 01.09.2020

Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

1 мин читать
Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

Систему здравоохранения Украины для ее полноценной работы нужно профинансировать в государственном бюджете на 2021 год в размере 6% ВВП, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"В госбюджете-2020 здравоохранение профинансировано в размере 3% ВВП страны. Это критически мало. Для реальных изменений и создания современной медицинской системы необходимо не менее 6%", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Степанов подчеркнул, что выделение "6% ВВП на является нашей целью для бюджета-2021, чтобы начать комплексную реализацию медицинской реформы".

Он также считает, что для "полного реформирования медицины нужно не менее трех лет, чтобы все четко организовать, и чтобы система эффективно заработала".


Полный текст интервью Степанова читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #степанов #финансирование #здравоохранение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 01.09.2020
Для реальных изменений и создания современной медицинской системы необходимо как минимум 6% ВВП – глава Минздрава

Для реальных изменений и создания современной медицинской системы необходимо как минимум 6% ВВП – глава Минздрава

11:16 31.08.2020
Радуцкий пока не слышал о возможном увольнении министра здравоохранения Степанова

Радуцкий пока не слышал о возможном увольнении министра здравоохранения Степанова

23:54 30.08.2020
В Украине обсуждают планы по возобновлению производства вакцин - Степанов

В Украине обсуждают планы по возобновлению производства вакцин - Степанов

10:58 29.08.2020
Эпидемиолог определит, кому отправиться на самоизоляцию в случае заболевания Covid-19 школьного учителя - Степанов

Эпидемиолог определит, кому отправиться на самоизоляцию в случае заболевания Covid-19 школьного учителя - Степанов

10:56 29.08.2020
Решение по группам продленного дня принимает директор школы – глава Минздрава Украины

Решение по группам продленного дня принимает директор школы – глава Минздрава Украины

12:20 27.08.2020
Клиники не могут манипулировать госпитализациями пациентов с COVID-19 для увеличения финансирования – Ляшко

Клиники не могут манипулировать госпитализациями пациентов с COVID-19 для увеличения финансирования – Ляшко

10:05 27.08.2020
Решение о самоизоляции учеников принимает эпидемиолог – Степанов

Решение о самоизоляции учеников принимает эпидемиолог – Степанов

14:38 26.08.2020
Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

05:55 23.08.2020
Палата представителей США одобрила финансирование почтовой службы для голосования на выборах

Палата представителей США одобрила финансирование почтовой службы для голосования на выборах

18:28 21.08.2020
Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Впервые в Украине во Львове провели пересадку поджелудочной железы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области в больницах второй волны увеличивают количество палат, обеспеченных кислородом

Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть - Ляшко

Заболеваемость COVID-19 может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове - Ляшко

Минздрав объявил отбор научных исследований

Реорганизация Госпродпотребслужбы в госслужбу по контролю заболеваний не отразится на ветеринарном контроле – Ляшко

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

Недавние изменения в патентном законодательстве ускорят выход на рынок отечественных генериков – мнение

Изменения патентного законодательства не позволят ощутить позитивные перемены на фармрынке и ускорить появление новых генериков – мнение

Минюст США обвинил Teva в трех случаях сговора с целью манипулирования ценами на лекарства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА