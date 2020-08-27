Медицина

11:11 27.08.2020

Минздрав объявил отбор научных исследований

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Минздрав объявил отбор научных исследований

Министерство здравоохранения объявило отбор научных исследований, которые будут проводиться в 2021 году за счет госбюджета, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Министр здравоохранения Максим Степанов выдал приказ об объявлении конкурсного отбора проектов научных исследований и разработок, выполнение которых начнется в 2021 году. Этот приказ опубликован на сайте Минздрава. Конечный срок принятия документов – 23 сентября 2020 года", - сказала она.

Теги: #исследования #минздрав #отбор
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