Минздрав объявил отбор научных исследований

Министерство здравоохранения объявило отбор научных исследований, которые будут проводиться в 2021 году за счет госбюджета, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Министр здравоохранения Максим Степанов выдал приказ об объявлении конкурсного отбора проектов научных исследований и разработок, выполнение которых начнется в 2021 году. Этот приказ опубликован на сайте Минздрава. Конечный срок принятия документов – 23 сентября 2020 года", - сказала она.