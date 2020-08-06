Медицина

16:35 06.08.2020

МЗУ просит Минздрав увеличить ожидаемую стоимость закупки ИВЛ за средства "ковидного" фонда

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МЗУ просит Минздрав увеличить ожидаемую стоимость закупки ИВЛ за средства "ковидного" фонда

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) просит Министерство здравоохранения увеличить ожидаемую стоимость закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за средства фонда для борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщает МЛЗУ на своей странице в соцсети "Фейсбук", за счет специального фонда борьбы с COVID-19 закупаются закупка 200 аппаратов ИВЛ на сумму 100 млн грн (500 тыс. грн за единицу).

"МЗУ 6 июля объявило тендер на закупку 50 ИВЛ, аукцион состоялся 16 июля. На него вышло шесть участников, лишь два из которых предложили товары, отвечающие техзаданию", - сообщает МЗУ.

В МЗУ уточняют, что для проверки поставщиков, госпредприятие попросило их предоставить договоры, подтверждающие опыт поставки аналогичных товаров в учреждения здравоохранения Украины. В результате проверки выяснилось, что один поставщик не имел такого опыта, второй оказался не соответствующим критериям добропорядочности, "поскольку имеются подтвержденные факты невыполнения условия предыдущих договоров".

"Проанализировав результаты проведенного аукциона и полученных предварительные коммерческие предложения, мы обратились в Минздрав с предложением пересмотреть ожидаемую стоимость в сторону увеличения с целью обеспечения участия широкого круга поставщиков", - сообщает МЗУ.

В госпредприятии отмечают, что увеличить стоимость закупки можно за счет сэкономленных средств из предыдущих закупок средств индивидуальной защиты (масок, респираторов, средств защиты глаз и т.д.).

Как сообщалось, по данным системы MedData, загруженность аппаратов ИВЛ в украинских больницах составляет менее 7,85%. В частности, из имеющихся в украинских больницах 3198 аппаратов ИВЛ всех классов 251 аппарат подключен к пациентам, в том числе 123 пациентов с диагнозом COVID-19.

Теги: #коронавирус #фонд #мзу #ивл
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