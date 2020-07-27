Медицина

10:05 27.07.2020

Степанов: количество врачей среди больных коронавирусом снизилось втрое

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Степанов: количество врачей среди больных коронавирусом снизилось втрое

 Количество медиков среди общего количества больных COVID-19 по сравнению с апрелем снизилось втрое, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Если посмотреть на ситуацию в начале апреля, то из общего количества больных около 20% были медработники. Мы кардинально изменили эту ситуацию – в июне-июле из общего количества больных этот показатель составляет от 6 до 7%, и он постоянно снижается. Что на это повлияло – мы обеспечили медработников средствами индивидуальной защиты, наладили правила инфекционного контроля",- сказал он.

Теги: #медработники #минздрав #коронавирус
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