Степанов: количество врачей среди больных коронавирусом снизилось втрое

Количество медиков среди общего количества больных COVID-19 по сравнению с апрелем снизилось втрое, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Если посмотреть на ситуацию в начале апреля, то из общего количества больных около 20% были медработники. Мы кардинально изменили эту ситуацию – в июне-июле из общего количества больных этот показатель составляет от 6 до 7%, и он постоянно снижается. Что на это повлияло – мы обеспечили медработников средствами индивидуальной защиты, наладили правила инфекционного контроля",- сказал он.