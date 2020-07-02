В реформирование здравоохранения может вернуться идея сооплаты – Квиташвили

В реформирование системы здравоохранения может вернуться идея сооплаты или доплаты за медуслуги, считает глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Александр Квиташвили.

"У нас и во многих странах понятие сооплаты и доплаты смешиваются. Есть сооплата, co-payment – это участие пациента в чем-то. Например, в некоторых странах пациент доплачивает какую-то часть за медуслугу или лекарства. Но есть доплата, когда пациент доплачивает за увеличение своего пакета. Если государство заплатит за это какую-то часть, близкую к рыночной стоимости, то, думаю, пациент сможет доплатить", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Квиташвили подчеркнул, что доплата или сооплата не может составлять значительную часть оплаты медуслуги.

"Когда государство платит за услугу 10% стоимости, то доплата теряет смысл - граждане не будут платить 90%. Но если доплата будет составлять до 30%, они смогут доплатить, смогут выбрать, обратиться им в районную больницу или в первоклассные частные клиники, где государство заплатит за них 70%", - сказал он.

Квиташвили отметил, что "если мы разрешим доплату или сооплату услуг для частных клиник, конкуренция на рынке медуслуг возрастет многократно".

"У нас было очень много разговоров, как это сделать. И это нужно делать - создать условия, где все равны и есть конкуренция. Нам нужно создать условия, когда государство будет покупать медуслуги, в том числе и у частных клиник. Это намного эффективнее, чем создавать эти услуги в государственных больницах", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Квиташвили не сообщил, когда принцип сооплаты может быть реализован.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".