Медицина

12:19 02.07.2020

В тарифы на медуслуги нужно включить оплату коммунальных услуг – Квиташвили

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В тарифы на медуслуги нужно включить оплату коммунальных услуг – Квиташвили

В тарифы на медицинские услуги нужно включить оплату коммунальных услуг, считает глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Александр Квиташвили.

"Я считаю ошибкой то, что тарифы, которые оплачивает НСЗУ, не включают в себя коммунальные услуги, и эти деньги идут из местных бюджетов. Это неправильно", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Квиташвили отметил, что "есть местные бюджеты побогаче и есть победнее".

"Если какие-то расходы, например коммунальные или закупка оборудования, будут перекладываться на местные бюджеты, то у кого-то будет больше денег в больнице, а у кого-то меньше. Поэтому тарифы должны включать и зарплатный фонд, коммунальные затраты, амортизацию оборудования, какой-то процент на инвестиции: ремонт, повышение квалификации врачей и т.д. На тарифе больница должна не только покрывать расходы, но и иметь возможность как-то развиваться", - сказал он.

Комментируя значительное увеличение тарифа на медуслугу в случае включения в него, в частности, коммунальных платежей и других расходов, и вероятное сокращение перечня покрываемых бюджетом медицинских услуг, Квиташвили отметил, что "лучше на 100% платить за 10 услуг, чем на 30% - за 30".

"Такой подход к формированию тарифов позволит привлечь в систему здравоохранения деньги, инвестиции, появятся структуры, которые заинтересованы вкладывать деньги в инфраструктуру отрасли. Если мы будем платить 30% стоимости медуслуги, инвестиции не появятся", - сказал он.


Полный текст интервью будет опубликовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #медуслуги #александр_квиташвили #тарифы
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