Медицина

11:36 02.07.2020

Реформа системы здравоохранения основана на правильных принципах

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Реформа системы здравоохранения основана на правильных принципах

Реформа системы здравоохранения основана на правильных принципах и мировом опыте, считает глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Александр Квиташвили.

"Мы в реформе пришли к правильным принципам: мы не можем содержать то, что у нас было и финансировалось из глобального бюджета по так называемой "системе Семашко", которая до сих пор частично работает в Украине. Она появилась столетие назад и тогда выполняла свою функцию, но ничто не может работать 100 лет без изменений. Поэтому нужно менять организацию системы здравоохранения, чтобы можно было вылечить больше людей с меньшими затратами", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Квиташвили отметил, что идея реформирования "в том, что ты получил пациента, быстро вылечил его, получил за это деньги, госпитализировал и вылечил следующего".

"Весь мир так работает, Украина не будет исключением. Но для этого нужно отказаться от старого "семашковского" принципа заполненных коек. До реформы мы показываем на бумаге, что у нас заняты все койки, хотя они заняты на 25-30%, максимум. Так было четыре года назад и вряд ли что-то изменилось. Но чем дольше человек лежит в больнице, тем меньше больница на этом зарабатывает", - сказал он.

По оценке Квиташвили, основные принципы реформы не нуждаются в пересмотре.

"Я не знаю, что значит пересмотр реформы, потому что есть какие-то аксиомы, которые есть и все. Мы знаем, что земля круглая, поэтому мы не будем пересматривать и возвращаться к тому, что она может быть плоской. Тут, тоже самое: принципы реформы здравоохранения и финансирования, организация - это не ноу-хау Супрун или что-то еще, что придумывает Украина. Это принципы, которые одинаковы во всем мире", - подчеркнул глава экспертного совета при парламентском комитете.


Полный текст интервью Квиташвили будет опубликовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #медреформа #квиташвили
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