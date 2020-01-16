Медицина

14:21 16.01.2020

В экспертный совет профильного комитета Рады вошли экс-глава Гослекслужбы Соловьев, экс-министр Квиташвили, представители фармкомпаний

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В экспертный совет профильного комитета Рады вошли экс-глава Гослекслужбы Соловьев, экс-министр Квиташвили, представители фармкомпаний

В экспертный совет, созданный при парламентском комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования вошли 20 чел., сообщил на заседании комитета в среду его глава Михаил Радуцкий.

В состав совета, в частности, вошли экс-министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, заведующий кафедрой общей и клинической фармации Межрегиональной академии управления персоналом, экс-глава Государственной службы по лекарственным средствам Алексей Соловьев, проректор Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Александр Толстанов.

Кроме того, в экспертный совет вошли гендиректор медицинского дома Odrex (Одесса) Тигран Арутюнян, врач-отоларинголог КНП ЦПМСП №2 Кривого Рога Ирина Биевская, старший врач Центра экстренной медпомощи медицины катастроф Киева Наталья Стахова, завотделением Института нейрохирургии им. Академика Ромоданова НАМНУ Андрей Гук.

Помимо этого, в экспертный совет вошли представитель общественной организации (ОО) "Национальное движение за трансплантацию" Юрий Андреев, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, директор департамента по роботе с семьями и подопечными благотворительного фонда "Таблеточки" Юлия Ноговицина.

В составе экспертного совета также глава представительства фармкомпании AbbVie Виталий Гордиенко, завкафедры организации экономики фармации НМУ им. Богомольца Константин Косяченко, директор по правому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук, директор ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Владимир Руденко, глава правления Всеукраинского фармацевтичекого союза "Фармукраина" Татьяна Котляр, исполнительный директор ОО "Объединение организаций работодателей медицинской микробиологической промышленности" Светлана Бунина, директор ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Елена Алексеева.

Членами экспертного совета стали стали национальный консультант Всемирного банка Вячеслов Полясный, ассистент кафедры финансового права Национального юридического университета им. Я. Мудрого Евгений Смычок, младший менеджер по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты в Украине Ольга Гаврилишин.

Теги: #соловьев #кадры #гослекслужба #радуцкий #квиташвили
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