Медицина

13:07 17.06.2020

НСЗУ предлагает выделить на ПМГ в 2021 году 240 млрд грн и 67 млрд грн на лечение COVID-19

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НСЗУ предлагает выделить на ПМГ в 2021 году 240 млрд грн и 67 млрд грн на лечение COVID-19

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предлагает выделить 240 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2021 году и еще 67 млрд грн - на лечение пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан на пресс-конференции в Киеве в среду.

"240 млрд грн – это примерно 6% ВВП. Будет ли ПМГ финансироваться в таком объеме - будет зависеть от Верховной Рады при формировании бюджета на 2021 год, а также от дальнейших решений Кабмина", - сказала она.

Мовчан напомнила, что НСЗУ подала свои предложения и расчеты относительно финансирования ПМГ в Минздрав.

При этом руководитель НСЗУ уточнила, что "240 млрд грн – это увеличение не только за счет увеличения тарифов, но и за счет расширения перечня услуг, в частности по реабилитации и паллиативу, а также за счет внедрения новых пакетов медуслуг и расширения программы реимбурсации.

Мовчан отметила, что первую версию бюджетной декларации НСЗУ еще в начале года подала в Минздрав и Минфин.

"У нас также разработаны требования под пакеты, которые мы предлагаем ввести с 2021 года, но дискуссии по ним еще не было", - сказала она.

Как сообщалось, НСЗУ предложило включить в ПМГ на 2021 год пакет медицинских слугу по наблюдению за взрослыми и детьми, больными туберкулезом, на первичном уровне оказания медицинской помощи. Кроме того, НСЗУ предложило еще один новый пакет – "Мобильная психиатрическая помощь", в рамках которого психиатрические пациенты после завершения острого течения болезни должны продолжать лечение на амбулаторном уровне под наблюдением семейного врача или психиатра. Служба также предлагает включить в программу реимбурсации препарата для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, и лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения для определенных состоянии.

Кроме того, НСЗУ предлагает ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов.

Служба включила в бюджетную декларацию два новых пакета по реабилитации, в том числе после инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.

По информации НСЗУ, в 2020 году в рамках ПМГ НСЗУ уже выплатила 14,4 млрд грн специализированным медицинским учреждениям за услуги, оказанные пациентам, а также более 1 млрд грн медучреждениям, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него.

В мае, за первый месяц работы ПМГ приоритетными услугами программы (а это лечение инсульта, инфаркта, медицинская помощь при родах и исследование для раннего выявления рака) воспользовались 41 тыс. человек.

Теги: #нсзу #бюджет #лечение
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