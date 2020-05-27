Фармфирма "Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Фармацевтическая фирма "Дарница" приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба компании, к такому решению компания пришла, отслеживая авторитетные медицинские исследования, касающиеся эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19. В частности, по состоянию на 26 мая было зарегистрировано 201 исследование применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, из которых пять были завершены.

В компании отмечают, опубликованные материалы клинических исследований не подтвердили пользу от применения экспериментального лекарственного средства "гидроксихлорохин" у больных COVID-19.

"Безопасность пациентов и научная целесообразность является безусловным приоритетом для компании. Поэтому компания, принимая во внимание мировую научную мысль, приостановила проект по производству препарата "гидроксихлорохин" для лечения COVID-19", - заявляет "Дарница".

В компании напоминают, что "Дарница" начала проект по подготовке к производству препаратов гидроксихлорохина в марте 2020 года, когда появились китайские протоколы лечения и публикации в авторитетных источниках об эффективности данного препарата для лечения COVID-19. Эти данные дали основания включить гидроксихлорохин в протоколы экспериментального лечения COVID-19 во многих странах мира, в частности в Украине, США и в европейских странах.

"В то же время "Дарница" получила многочисленные обращения от украинских врачей и пациентов с просьбой дать возможность использовать препарат для лечения коронавирусной инфекции, поскольку данная терапия рассматривалась медицинским сообществом как потенциально эффективная. Учитывая научные данные и обращения медицинского сообщества, "Дарница" начала проект по подготовке к производству препаратов из гидроксихлорохина исключительно для нужд медицинских учреждений в лечении COVID-19", - сообщала пресс-служба компании.

При этом в компании подчеркивают, что "свободная продажа препарата не предусматривалась".

Вместе с тем в компании отмечают, что в случае необходимости "Дарница" готова к производству данного препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.

"Ученые "Дарницы" и в дальнейшем намерены следить за международными исследованиями по поиску эффективных и безопасных лекарственных средств для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 и рассматривать возможность производства потенциально действенных препаратов", - говорится в компании.

Ранее "Дарница" переориентировала производственные мощности, чтобы увеличить выпуск жаропонижающего средства "Парацетамол" и противовирусного препарата "Иммустат", применяющихся для облегчения течения заболеваний, вызванных вирусными инфекциями.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году, входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.

Ее конечным бенефициаром является Глеб Загорий.