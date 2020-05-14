Медицина

10:33 14.05.2020

Минздрав ожидает утверждения Кабмином критериев поэтапного выхода из карантина – Степанов

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Минздрав ожидает утверждения Кабмином критериев поэтапного выхода из карантина – Степанов

Министерство здравоохранения ожидает от Кабинета министров утверждения разработанных министерством критериев поэтапного выхода из карантина, сообщил министр Максим Степанов.

"Минздрав разработал критерии для поэтапного смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие. Думаю, они будут приняты на ближайшем заседании правительства", - сказал он на брифинге в четверг.

По словам министра, предусматривается четыре этапа выхода из карантина.

Как отметил Степанов, в частности, среди критериев, которым должен соответствовать каждый этап выхода из карантина, в частности, количество новых случаев заболевания за последние семь дней на 100 тыс. населения, загрузка коек больными COVID-19, которая должна не превышать 50%.

Кроме того, критерием будет являться количество тестирований: ПЦР-тестирование и ИФА-тесты за последние семь дней на 100 тыс. населения должно быть на уровне 15, а количество новых случаев за последние семь дней по отношению к предыдущим семи дням - на уровне 0,9-1.

"Все эти этапы будут вводиться по формуле так называемого "адаптивного карантина". Мы понимаем, что эти показатели по областям разные. В зависимости от области будем принимать критерии смягчения карантина на национальном уровне, а уже непосредственно смягчение будет происходить, в том числе, на уровне конкретной области", - сказал он.

Степанов сообщил, что следующий этап смягчения карантина ожидается 22 мая.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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